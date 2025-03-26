Hikmetin İzinde Akademi 2024-2025 Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hikmetin İzinde Akademi 2024-2025 Sona Erdi

İmam Hatip Araştırmaları Merkezi, 2.500 öğretmenle 4. kez akademi programını tamamladı.

26.03.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren İmam Hatip Araştırmaları Merkezi ve Öğretmen Komisyonunca düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen ve Yönetici Akademisinin 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sona erdi.

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, akademinin kapanış programı akademisyenler, öğretmenler ve yöneticilerin katılımıyla Beşir Ağa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özyurt, akademinin dördüncü yılını tamamladıklarını belirtti.

Akademide, Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 500 öğretmenin 24 başlık altında 78 oturumda dersler aldığını aktaran Özyurt, yönetici akademisinde ise 1000'e yakın okul yöneticisi ve öğretmenin 7 başlıkta ders gördüğünü kaydetti.

ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç, programın özgün olduğuna işaret ederek, "Öyle bir program düşünün ki kayıt için linki paylaşıyorsunuz, aynı günde veya birkaç saat içinde kayıtlar dolduğu için linki kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Eğitime bu derece rağbet olması elbette içeriğinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve hediye takdimiyle sona erdi.

Akademide birçok başlık ele alındı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi'nde; düşünceden edebiyata, yapay zekadan eğitime, Filistin'den Suriye'ye kadar birçok başlık ele alındı. Bu içeriklerin, öğretmenlerin hem mesleklerine hem de hayata dair daha derin bir bakış açısı kazanmalarına katkı sunması hedeflendi.

Dijital ortamda gerçekleştirilen program, öğretmenlerin istedikleri konuları seçerek katılmalarına imkan sundu. Dersler 24 ana başlıkta, 27 uzman isim tarafından 78 oturumda sunuldu.

Yönetici akademisi, imam hatip okullarındaki yöneticiler için tasarlandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Hikmetin İzinde Yönetici Akademisi, eğitim yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmeye ve yönetim sanatını hikmet ekseninde yeniden yorumlamaya odaklandı. Program, imam hatip okullarındaki yöneticilerin katılımı için tasarlandı.

7 dersten oluşan akademide "Rutinle Ritim Arasında Yönetici Zihin", "Kararlarımızı Kendimiz mi Alıyoruz? Gruplar İçinde İnsan Davranışı", "Dönüştürücü Liderlik: Vizyon, İlham ve Değişim, Dijital ve Yapay Zeka Lider Rolleri", "Yöneticiler İçin Kısas-ı Enbiya" gibi başlıklar yer aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hikmetin İzinde Akademi 2024-2025 Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:24:32. #7.12#
SON DAKİKA: Hikmetin İzinde Akademi 2024-2025 Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement