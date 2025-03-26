Hikmetin İzinde Akademi 2024-2025 Sona Erdi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren İmam Hatip Araştırmaları Merkezi ve Öğretmen Komisyonunca düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen ve Yönetici Akademisinin 2024-2025 eğitim öğretim dönemi sona erdi.

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, akademinin kapanış programı akademisyenler, öğretmenler ve yöneticilerin katılımıyla Beşir Ağa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özyurt, akademinin dördüncü yılını tamamladıklarını belirtti.

Akademide, Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 500 öğretmenin 24 başlık altında 78 oturumda dersler aldığını aktaran Özyurt, yönetici akademisinde ise 1000'e yakın okul yöneticisi ve öğretmenin 7 başlıkta ders gördüğünü kaydetti.

ÖNDER Genel Sekreteri Seçkin Koç, programın özgün olduğuna işaret ederek, "Öyle bir program düşünün ki kayıt için linki paylaşıyorsunuz, aynı günde veya birkaç saat içinde kayıtlar dolduğu için linki kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Eğitime bu derece rağbet olması elbette içeriğinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalarının verilmesi ve hediye takdimiyle sona erdi.

Akademide birçok başlık ele alındı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hikmetin İzinde Öğretmen Akademisi'nde; düşünceden edebiyata, yapay zekadan eğitime, Filistin'den Suriye'ye kadar birçok başlık ele alındı. Bu içeriklerin, öğretmenlerin hem mesleklerine hem de hayata dair daha derin bir bakış açısı kazanmalarına katkı sunması hedeflendi.

Dijital ortamda gerçekleştirilen program, öğretmenlerin istedikleri konuları seçerek katılmalarına imkan sundu. Dersler 24 ana başlıkta, 27 uzman isim tarafından 78 oturumda sunuldu.

Yönetici akademisi, imam hatip okullarındaki yöneticiler için tasarlandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Hikmetin İzinde Yönetici Akademisi, eğitim yöneticilerinin liderlik becerilerini geliştirmeye ve yönetim sanatını hikmet ekseninde yeniden yorumlamaya odaklandı. Program, imam hatip okullarındaki yöneticilerin katılımı için tasarlandı.

7 dersten oluşan akademide "Rutinle Ritim Arasında Yönetici Zihin", "Kararlarımızı Kendimiz mi Alıyoruz? Gruplar İçinde İnsan Davranışı", "Dönüştürücü Liderlik: Vizyon, İlham ve Değişim, Dijital ve Yapay Zeka Lider Rolleri", "Yöneticiler İçin Kısas-ı Enbiya" gibi başlıklar yer aldı.