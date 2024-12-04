Hilal Altın, Babası Hüseyin Altın'ı Erzurum'da Andı - Son Dakika
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Hilal Altın, Babası Hüseyin Altın'ı Erzurum'da Andı

Şarkıcı Hilal Altın, Erzurum'da düzenlenen anma etkinliğinde, babası Hüseyin Altın'ın eserlerini seslendirdi. Etkinlikte, Hüseyin Altın'ın müziğinin dillerde ve gönüllerde var olduğunu vurguladı.

04.12.2024 18:25
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(ERZURUM) - Şarkıcı Hilal Altın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen anma etkinliğinde, "Arabesk müziğin taçsız kralı" olarak bilinen babası Hüseyin Altın'ın parçalarını seslendirdi. Hilal Altın, babasına memleketi Erzurum'da gösterilen vefa dolayısıyla teşekkür ederek, "Onun eserleri hala dillerde ve gönüllerde" dedi.

Türk müziğinin sevilen seslerinden Hüseyin Altın, memleketi Erzurum'da anıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen anma etkinliğinde, Hüseyin Altın'ın kızı şarkıcı Hilal Altın sahne aldı. Modacı Bülent Uçmak'ın tasarladığı kostümlerle dinleyici karşısına çıkan Hilal Altın, Hüseyin Altın'ın "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Dargınım" ve "Hasret Akşamları" gibi sevilen parçalarını söyledi.

Hüseyin Altın'ın ismini daima yaşatacaklarını belirten Hilal Altın, "Onun eserleri hala dillerde ve gönüllerde. Babam ile gurur duyuyorum ve ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin de Türk müziğinin değerli bir ismi olan Hüseyin Altın'ı anmaktan ve onun eserlerini dinlemekten her zaman keyif duyduklarını belirterek, "Onun parçaları hepimizin yaşamlarına ufakta olsa dokunmuştur. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hilal Altın, Babası Hüseyin Altın'ı Erzurum'da Andı - Son Dakika

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