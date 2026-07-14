Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 54 AEE 992 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun kırsal Kırbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hilvan'da Bariyere Çarpan Araçta 4 Yaralı - Son Dakika
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