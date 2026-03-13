Hind Receb için Adalet Tasarısı

ABD'de Kongre üyeleri, Gazze'de Ocak 2024'te ailesiyle bulunduğu araçta İsrail askerlerince katledilen 6 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ölümünün ABD hükümetince soruşturulmasını öngören yasa tasarısı sundu.

ABD Temsilciler Meclisinden 3 üye ve 2 Senatör, Kongrenin her iki kanadına birden sunulan yasa tasarısına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, "Hind Receb için Adalet Yasası" adlı tasarıyla Receb'in, ailesinin ve onu kurtarmaya gelen sağlık ekiplerinin ölümünün, ABD hükümetince soruşturulması ve sorumlu olanların hesap vermesinin sağlanması öngörülüyor.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Receb'in ölümünün yanı sıra "Gazze'deki sivillere yönelik daha geniş kapsamlı zararlar hakkında kapsamlı yanıtlar vermesini" gerektiriyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Temsilciler Meclisi Üyesi Sara Jacobs, Receb'in hikayesinin, "Filistinlilerin her gün karşı karşıya kaldığı gerçekliğin yıkıcı bir hatırlatıcısı" olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro da "Hind Receb, Gazze'de İsrail güçleri tarafından öldürülen binlerce Filistinli çocuk gibi adaleti hak ediyor." ifadesini kullandı.

Tasarı, Jacobs ve Castro'nun yanı sıra Senatörler Peter Welch ve Chris Van Hollen ile Temsilciler Meclisi Üyesi Pramila Jayapal'in imzasını da taşıyor.

Hind Receb'in öldürülmesi

İsrail güçleri, 29 Ocak 2024'te Gazze Şeridi'nde işlediği katliamlar ve işgal nedeniyle güvenli bir alan kalmayan kentte sığınacak bir yer bulabilmek için yola çıkan bir aracı vurdu.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti, Receb ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin 29 Ocak 2024'te saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Leyan'ın yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı.

Hamade'nin telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybettiği, aynı araçta aralarında Receb'in de bulunduğu yakınlarının mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Receb, telefonla ulaşan Filistin Kızılayı yetkililerine "Hepsi öldü, gelin alın beni, burada tek kalmak istemiyorum. Çok korkuyorum, lütfen beni almaları için birini gönderin." diye 3 saat boyunca yalvarmış ancak İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle kurtarılamamıştı.

İsrail güçlerinin bölgeden 12 gün sonra çekilmesinin ardından 10 Şubat 2024'te ulaşılan araçta Receb, dayısı, dayısının eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenleri bulunmuştu. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulunmuştu.

Hind Receb'in ölümü, dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Receb ve ailesinin aracının yakınlarında tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntıları bulunmuş ve bunun Receb'i almak için gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulans olduğu anlaşılmıştı.

Direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaşılmıştı.