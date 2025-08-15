Hindistan 79. Bağımsızlık Günü Kutlandı

Hindistan'ın 79'uncu "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve davetliler katıldı.

Etkinlik, Hindistan Milli Marşı'nın okunması ve Hindistan bayrağının göndere çekilmesiyle başladı.

Pardeshi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Bugün, özgürlük ruhunu ve millet olarak ortak başarılarımızı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın birçok alanda hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Pardeshi, özellikle demokrasi ve ekonomi alanlarındaki gelişmelere dikkati çekti.

Pardeshi, Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel alanlarda artan önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel temaslar, demokrasi ve halklar arası bağlar temelinde geliştiğini söyledi.

Etkinlik, seslendirilen şarkıların ardından sahnelenen dans gösterisiyle sona erdi.