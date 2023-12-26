Hindistan\'a giden uçak Fransa\'da bekletildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- Nikaragua seferini yaparken yakıt ikmali için durduğu Fransa'da 4 gün bekletilen ve yolcularının çoğu Hindistan vatandaşlarından oluşan uçak, Hindistan'ın Mumbai kentine indi.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Fransa'nın 4 günün ardından kalkış izni verdiği uçak, 27 yolcusunu Fransa'da bıraktı ve 276 yolcusuyla Mumbai'ye iniş yaptı.

Yolculardan 25'inin "sığınma" başvurusu yaptığı için Fransa'da kaldığı, 2'sinin ise "insan kaçakçılığı" şüphesiyle sorgulanmak üzere bu ülkede bırakıldığı kaydedildi.

Fransa'nın, dün söz konusu uçağın kalkışına izin verdiği bildirilmişti.

Ne olmuştu?

BAE'nin Fujairah Havalimanı'ndan kalkarak Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın başkenti Managua'ya giden ve yaklaşık 300 Hint vatandaşını taşıyan Romanya merkezli Legend Airlines ait uçak, 21 Aralık'ta yakıt ikmali için indiği Fransız havalimanında, insan kaçakçılığı şüphesiyle tutulmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında uçaktaki 2 yolcunun gözaltına alındığı bildirilmişti.

Legend Airlines'in avukatları, uçağın 15 kişilik mürettebatının soruşturma kapsamında sorgulandığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Uçaktaki yolcular, uçağın iniş yapmasının ardından bir süre uçakta bekletilmiş, daha sonra havalimanı yolcu salonuna alınmıştı. 4 gündür havalimanı yolcu salonunda tutulan yolcular arasında çok sayıda refakatsiz çocuğun da yer aldığı belirtilmişti.