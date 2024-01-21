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Hindistan, Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu - Son Dakika
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Hindistan, Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Afganistan'ın Badahşan vilayetinde düşen uçağın Hindistan'a ait olmadığını açıkladı. Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri ise Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

Hindistan, Afganistan\'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu
21.01.2024 - 11:19,
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Hindistan, Afganistan'da düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen uçağın Hindistan'a ait olmadığını belirtti.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının düştüğü belirtilmişti.

Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA
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