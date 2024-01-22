 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya'da Ram Tapınağı'nın açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya'da Ram Tapınağı'nın açılışını yaptı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya'da 1992'de yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen Ram Tapınağı'nın açılışını gerçekleştirdi. Tapınağın açılışı nedeniyle Ayodhya'da resmi tatil ilan edilirken, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de devlet okulları tatil edildi. Yıllar süren anlaşmazlıkların ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi, arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı almıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya\'da Ram Tapınağı\'nın açılışını yaptı
22.01.2024 - 11:47,
Abone Ol

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya kentinde 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilen "Ram Janmabhoomi Mandir" tapınağının açılışını yaptı.

Modi, Ayodha kentinde düzenlenen törene geleneksel kıyafetleriyle katılırken aralarında siyasetçiler ve film yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi, törende yer aldı.

Tapınağın açılışı nedeniyle Ayodhya kentinin yer aldığı Uttar Pradeş eyaletinde "resmi tatil" ilan edildi.

Ülkenin başkenti Yeni Delhi'de de devlet okulları tatil edilirken memurlara yarım gün izin verildi.

Babri Camisi davası

Aşırılıkçı Hinduların 32 yıl önce yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa etme planları nedeniyle Müslümanlar ile Hindular arasında anlaşmazlık uzun zaman sürmüştü.

Yıllar süren davaların ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ile Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davayı, 9 Kasım 2019'da sonuçlandırarak Hindular lehine karar vermişti.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, söz konusu tarihte arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı almıştı. Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği belirtilmişti.

Hindular tarihi Babri Camisi'ni Aralık 1992'de yıkmıştı

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmuştu.

Aşırılıkçı Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narendra Modi, Yeni Delhi, India, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya'da Ram Tapınağı'nın açılışını yaptı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ayodhya'da Ram Tapınağı'nın açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement