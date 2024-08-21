Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da Çatışmanın Barışçıl Çözümünü Sabırsızlıkla Bekliyor - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da Çatışmanın Barışçıl Çözümünü Sabırsızlıkla Bekliyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Polonya ve Ukrayna ziyaretleri öncesinde yazılı açıklama yaparak, Ukrayna'da devam eden çatışmanın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

21.08.2024 13:50
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da devam eden çatışmanın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Modi, sırasıyla Polonya ve Ukrayna'ya gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Polonya ziyaretinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılını kutladıkları bir döneme denk geldiğini ve bu ülkenin Orta Avrupa'da kendileri için kilit bir ekonomik ortak olduğunu kaydeden Modi, ortaklıklarını daha da ilerletmek üzere Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Bu ziyaretin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak Ukrayna'ya ziyarette bulunacağını bildiren Modi, bunun Hindistan Başbakanı tarafından Ukrayna'ya yapılan ilk ziyaret olduğunun altını çizdi.

Modi, Zelenskiy ile ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda daha önce yaptığı görüşmeleri geliştirme ve Ukrayna'da devam eden çatışmanın barışçıl yollardan çözümüne ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatını sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Başbakan Modi, "Bir dost ve ortak olarak bölgede barış ve istikrarın bir an önce geri gelmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Modi'nin Polonya seyahati de bir Hindistan başbakanı tarafından 45 yıl aradan sonra bu ülkeye yapılacak ilk ziyaret niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'da Çatışmanın Barışçıl Çözümünü Sabırsızlıkla Bekliyor - Son Dakika

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