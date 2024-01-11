Hindistan Büyükelçisi Virander Paul, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Paul, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Çevre ve Yaşam" ile "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in Tunceli'de çektiği "Yoldaş" adlı kareye oy veren Büyükelçi Paul, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki sevincini anlatan "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğrafı seçti.

Paul, "Yoldaş" adlı fotoğrafı kendisine soğuk ülkelerde yaşadığı deneyimleri hatırlattığı için seçtiğini belirterek, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.

Fotoğrafın, iklim değişikliği ile mücadele etmek için birlikte çalışılmasını ve küresel sorumluluğu da hatırlattığını vurgulayan Paul, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlara yol açtığını ve bu durumun "korkunç bir gerçek" olduğunu söyledi.

Büyükelçi Paul, "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğrafı duyguları anlattığı için seçtiğini kaydederek, "Bence spor kadar insanları bir araya getiren başka bir şey yok. Burada, sadece Türk takımı ya da rakip takım değil, aynı zamanda diğer birçok ülkeden sporu izleyen insanlar da var. İnsanlar sporla bir araya geliyor." dedi.

Oylamaya gelecek yıl da katılmak istediğinin altını çizen Paul, her fotoğrafın içinde bir mesaj olduğunu sözlerine ekledi.