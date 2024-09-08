Uttar Pradeş'teki Bina Çökmesi: 8 Ölü, 28 Yaralı - Son Dakika
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Uttar Pradeş'teki Bina Çökmesi: 8 Ölü, 28 Yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Bina çökmesi sırasında bodrum katında çalışan çok sayıda işçi bulunuyordu.

08.09.2024 13:47
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YENİ Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralananların sayısı 28'e çıktı.

Hint basınındaki haberlere göre, Uttar Pradeş'e bağlı Lucknow şehrinde dün geç saatlerde 3 katlı bina, henüz belirlenemeyen sebeple çöktü.

Yetkililer, binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e, yaralı sayısının 28'e yükseldiğini kaydetti.

Bina çöktüğü sırada çok sayıda işçinin bodrum katında çalıştığına işaret eden yetkililer, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, antrepo olarak kullanılan binada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Birkaç sene önce yapılan binada inşaat çalışmaları devam ediyordu.

Kaynak: AA

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