Hindistan'da Anaokulunda Cinsel İstismar Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Anaokulunda Cinsel İstismar Protestosu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir anaokulundaki 2 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalması binlerce kişi tarafından protesto edildi. Olayın duyulması üzerine Badlapur şehrinde binlerce kişi demir yollarını kapattı ve gösteri düzenledi. Polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda 25 polis yaralandı, 72 protestocu gözaltına alındı. Diğer şehirlerde de cinsel istismar vakaları nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

21.08.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir anaokulundaki 2 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalması binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, geçen hafta Thane bölgesine bağlı Badlapur şehrindeki bir anaokulunda 4 yaşındaki 2 kız çocuğu, görevli bir hademe tarafından cinsel istismara uğradı.

Olayın duyulması üzerine Badlapur şehrinde binlerce kişi protesto gösterisi düzenleyerek, demir yollarını kapattı.

Göstericiler, istismarın yaşandığı anaokulunu yağmalarken, polise de taş ve sopa fırlattı. Polis ise demir yolunu kapatan ve okula saldıran göstericilere copla müdahale etti.

Çıkan olaylarda 25 polis yaralandı, 72 protestocu gözaltına alındı.

Şehirde yaşanan olaylar sebebiyle çok sayıda okulda eğitim ve öğretime ara verilirken, internet hizmetleri de askıya alındı.

Bu arada, üç siyasi partinin bir araya gelmesiyle oluşan "Maha Vikas Aghadi (MVA)" koalisyonu, 2 kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalması sebebiyle 24 Ağustos'ta eyalet genelinde genel grev çağrısında bulundu.

Diğer olaylar

Son dönemde cinsel istismar vakaları nedeniyle Hindistan'ın çeşitli şehirlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz'da kaybolan hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından 9 gün sonra evine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. Otopsi sonucunda hemşirenin tecavüze uğradığı belirlenmişti.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Kolejinde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor ise 8 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Olayla ilgili eyaletteki birçok kentte ve Kalküta şehrinde binlerce kişi, sosyal medyadaki çağrılar üzerine bir araya gelmişti. Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenirken Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.

Kaynak: AA

Maharaştra, Hindistan, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Anaokulunda Cinsel İstismar Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:58:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Anaokulunda Cinsel İstismar Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement