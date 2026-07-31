Hindistan'da Bina Çöktü: 9 Ölü
Maharashtra'da 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, arama çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, eyaletin Thane bölgesinde 4 katlı bir binanın bir kısmının çöktüğünü açıkladı.
Çöken binada ilk belirlemelere göre 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, enkaz altında kalanların olduğunun düşünüldüğünü aktardı.
Yetkililer, olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: AA
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