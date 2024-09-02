Yüksek Rakımda Seyahat Eden Bisikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yüksek Rakımda Seyahat Eden Bisikletçi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde yüksek rakımda tek başına seyahat eden amatör bisikletçi Chinmay Sharma, oksijen yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Noida'dan bisikletiyle Leh şehrine giden Sharma, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve durumu kritikleşerek hayatını kaybetti. Leh kentinde ortalama rakım 3 bin metreyi aştığı için, turistlere bölgeye alışmaları için en az 3 gün beklemeleri öneriliyor.

02.09.2024 21:46
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Hindistan'da 3 bin metrenin üzerinde irtifaya sahip Ladakh bölgesinde tek başına seyahat eden amatör bisikletçi Chinmay Sharma, yüksek rakımdaki oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

NDTV televizyonunun haberine göre, başkent Yeni Delhi'ye komşu Noida kentinde ikamet eden Sharma, bisikletiyle tek başına yolculuk yapmak için Ladakh'a bağlı Leh şehrine gitti.

Birkaç gün bölgede seyahat ettikten sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan amatör bisikletçi Sharma'nın oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çöl bölgesi olan Leh kentinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde.

Turistlere yüksek rakım nedeniyle en az 3 gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksek Rakımda Seyahat Eden Bisikletçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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