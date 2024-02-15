Hindistan'da Çiftçiler Göz Yaşartıcı Gaz Kullanan Dronları Uçurtma ile Engelledi - Son Dakika
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Hindistan'da Çiftçiler Göz Yaşartıcı Gaz Kullanan Dronları Uçurtma ile Engelledi

Hindistan\'da Çiftçiler Göz Yaşartıcı Gaz Kullanan Dronları Uçurtma ile Engelledi

Hindistan'da 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem düzenleyen çiftçiler, göz yaşartıcı gaz sıkmak için kullanılan polis dronlarını engellemek amacıyla uçurtma uçurdu. Çiftçiler, tarım mahsulleri için asgari destek fiyatı ve borçların silinmesi gibi taleplerinin hükümetçe yerine getirilmediğini savunarak protestolarına devam ediyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümeti, tarım sektörüne getirdiği serbestleşme politikalarıyla çiftçilerin kazançlarını azaltacağı ve topraksız bırakacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

15.02.2024 17:23
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Hindistan'da 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle eylem düzenleyen çiftçiler, göz yaşartıcı gaz sıkmak için kullanılan polis dronlarını engellemek amacıyla uçurtma uçurdu.

Hindustan Times'ın haberine göre, tarım mahsulleri için asgari destek fiyatı ve borçların silinmesi gibi taleplerinin hükümetçe yerine getirilmediğini savunan çiftçiler, protestolarına devam ediyor.

Polisin başkent Yeni Delhi yakınlarında göz yaşartıcı gaz taşıyan dron, tiz ses çıkaran cihazlar ve tazyikli suyla müdahale ettiği çiftçiler, bu dronları engellemek için ilginç bir yola başvurarak çok sayıda uçurtmayı gökyüzüne saldı.

Çiftçiler, dronları sapan ve işaret fişekleri atarak da engellemeye çalıştı.

Punjab eyaletindeki 200 kadar çiftçinin de tren rayları üzerinde protestolarını devam ettirmeleri nedeniyle bazı seferlerin aksadığı kaydedildi.

Çiftçilerin 2021'de protestoları

Başbakan Narendra Modi hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunan hükümete karşılık çiftçiler, bu yasaların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürmüştü.

Uttar Pradeş'in Lakhimpur Kheri bölgesinde bakanların bölge ziyaretini protestolarında çiftçi sendikaları, dönemin İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın konvoyundan bir aracın yol kenarındaki çiftçilerin üzerine sürüldüğünü iddia etmişti.

Polis, yaptığı açıklamada, olayda 4'ü çiftçi 8 kişinin öldüğünü bildirmiş, bölgede araçların ateşe verildiği görüntüler paylaşılmıştı.

Olumsuz hava koşulları ve Kovid-19 salgını nedeniyle birçok tarım işçisinin yaşamını yitirdiği protestoların ardından Modi, Kasım 2021'de tarım yasalarının geri çekileceğini açıklamıştı.

Üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısı, Modi'nin yasaları geri çekme kararını açıklamasından 10 gün sonra parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmişti.

Çiftçiler ise yasa tasarısının oylamada kabul edilmesinin ardından gösterilerine son vermişti.

Çiftçi liderlerinden Balbir Singh Rajewal, "Bu, çiftçiler için büyük bir zafer. Hükümetin taleplerimizi kabul etmesini sağladık." demişti.

İlerleyen süreçte hükümetin atacağı adımları gözden geçireceklerini ifade eden Rajewal, gelecekte nasıl bir yol izleyeceklerine karar vereceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Çiftçiler Göz Yaşartıcı Gaz Kullanan Dronları Uçurtma ile Engelledi - Son Dakika

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