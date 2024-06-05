Hindistan'da doğa yürüyüşü yapan 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da doğa yürüyüşü yapan 4 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde doğa yürüyüşü yapan bir grup, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalmıştı. Kurtarma ekipleri 13 kişiyi havadan tahliye ederken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

05.06.2024 16:05
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YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde doğa yürüyüşü yapan en az 4 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybederken, 13 kişi ise kurtarıldı.

Yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre 22 kişilik bir yürüyüş ekibi Uttarakhand'ın başkenti Dehradun'un yaklaşık 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Uttarkashi bölgesindeki Sahastra Tal'a doğru yürüyüşe çıkmıştı.

Uttarkashi Bölge İdari Amiri Meharban Singh Bisht, "Mahsur kalan 13 yürüyüşçüyü havadan kurtarma yoluyla tahliye ettik. Durumları stabil olarak hastaneye kaldırıldılar" dedi. Yetkili 4 yürüyüşçünün ise cansız bedenlerine ulaştıklarını bildirdi.

29 Mayıs'ta yürüyüşe çıkan ekip olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua

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