Hindistan'da doğa yürüyüşü yapan 4 kişi hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde doğa yürüyüşü yapan en az 4 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybederken, 13 kişi ise kurtarıldı.

Yetkililerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre 22 kişilik bir yürüyüş ekibi Uttarakhand'ın başkenti Dehradun'un yaklaşık 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Uttarkashi bölgesindeki Sahastra Tal'a doğru yürüyüşe çıkmıştı.

Uttarkashi Bölge İdari Amiri Meharban Singh Bisht, "Mahsur kalan 13 yürüyüşçüyü havadan kurtarma yoluyla tahliye ettik. Durumları stabil olarak hastaneye kaldırıldılar" dedi. Yetkili 4 yürüyüşçünün ise cansız bedenlerine ulaştıklarını bildirdi.

29 Mayıs'ta yürüyüşe çıkan ekip olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarını kaybetmişti.