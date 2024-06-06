Hindistan'da doğa yürüyüşü sırasında 9 kişi hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 6 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde doğa yürüyüşü sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybeden yürüyüşçülerin sayısı, 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 9'a yükseldi.

Yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, aralarında 3 yerel rehberin de bulunduğu 22 doğa yürüyüşçüsünden oluşan grup, Uttarakhand eyaletinin başkenti Dehradun'un yaklaşık 170 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Uttarkashi bölgesindeki Sahastra Tal yürüyüş patikasına giderken aşırı hava koşullarına maruz kaldı.

Kurtarma görevlileri, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında grubun 13 üyesini tahliye etti ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaştı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 29 Mayıs'ta yola çıkan doğa yürüyüşçüleri, son kamptan çıkıp Sahastra Tal patikasına yaklaştıkları esnada kötü hava koşulları nedeniyle yolunu kaybetti. Grubun 7 Haziran'a kadar dönmesi olması planlanıyordu.

Doğa yürüyüşünün organizatörleri, mahsur kalan yürüyüşçüler için acil kurtarma talebinde bulunmuştu.