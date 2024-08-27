Hindistan'da doktorun tecavüz edilerek öldürülmesine tepki gösteren göstericilerle polis arasında çatışma - Son Dakika
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Hindistan'da doktorun tecavüz edilerek öldürülmesine tepki gösteren göstericilerle polis arasında çatışma

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesine tepki gösteren göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı. Göstericilerin yürümesine izin vermeyen polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopa fırlattı. Çıkan olaylarda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

27.08.2024 14:17
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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesine tepki gösteren göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Batı Bengal'in Kalküta kentinin merkezinde toplanan göstericiler, eyaletin Genel Sekreterliğine doğru yürüyüşe geçti.

Göstericilerin yürümesine izin vermeyen polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopa fırlattı.

Basına yansıyan görüntülerde de polisle çıkan çatışmalarda bazı protestocuların bariyerleri yıktığı ve tekmelediği görüldü.

Çıkan olaylarda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da doktorun tecavüz edilerek öldürülmesine tepki gösteren göstericilerle polis arasında çatışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da doktorun tecavüz edilerek öldürülmesine tepki gösteren göstericilerle polis arasında çatışma - Son Dakika
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