Hindistan'da Doktorun Tecavüze Uğrayarak Öldürülmesine Tepki Gösterildi

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Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde, bir doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesine tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Himaçal Pradeş'in Shimla kentinin merkezinde ellerinde mumlarla toplanan göstericiler, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

Düzenledikleri "sessiz yürüyüş" ile doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesine tepki göstermeyi ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını aktaran grup, adaletin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

Hindistan'da iş yeri güvenliği için görev gücü oluşturuluyor

Hindistan Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, ülke genelindeki iş yerlerinde sağlık çalışanlarının güvenliği için doktorlardan oluşan ulusal görev gücü kurulacağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, olayı soruşturan federal kurumdan soruşturmanın durumuna ilişkin 22 Ağustos'ta bir rapor sunması istendi.

Mahkemenin baş yargıcı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud da yaptığı açıklamada, "Doktorların güvenliğinin sağlanması ulusal çıkar ve eşitlik ilkesi meselesidir. Bu konuda adım atmak için başka bir tecavüzü bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli konuyla ilgili olarak gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.