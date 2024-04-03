Hindistan'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma: 13 ölü

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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 13 isyancının öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, ulusal seçimler öncesi Maocu isyancılara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında eyaletin Bijapur bölgesinde isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Çatışmada 13 isyancının öldüğü kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin çok sayıda mühimmat ele geçirdiği aktarıldı.

Hindistan parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirleneceği ulusal seçimler, 19 Nisan-1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Hindistan'da Maocu isyancılar 1967'den bu yana eylem düzenliyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.