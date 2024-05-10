Hindistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 9 Ölü, Onlarca Yaralı

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YENİ DELHİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen büyük patlamada en az 9 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Patlama, Perşembe günü Tamil Nadu'nun merkezi Chennai kentinin yaklaşık 540 kilometre güneybatısındaki Virudhunagar ilçesinin Sivakasi bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Polis, fabrikada işçilerin çalıştığı esnada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Bir polis yetkilisi, "Bugün burada bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 5'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. Patlama kimyasal maddelerin muhafaza edildiği bir odada meydana geldi" dedi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmese de polis, kimyasalların taşınması sırasında meydana gelen sürtünmenin patlamayı tetiklemiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Hindistan'daki havai fişek fabrikalarında ve dükkanlarında işyeri sahiplerinin çoğunlukla güvenlik standartlarını ihmal etmesi nedeniyle patlamalar sıklıkla meydana geliyor.