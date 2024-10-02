Hindistan'da Helikopter Kazası: 5 Ölü

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YENİ Hindistan'ın batısında yaşanan helikopter kazasında ikisi pilot, 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, sabah saatlerinde Maharashtra eyaletinin Pune kentinde meydana geldi.

Kalkıştan kısa süre sonra engebeli bir arazinin yakınında düşen helikopterdeki iki pilot ve bir mühendis öldü.

Olaya ilişkin medyada yer alan fotoğraf ve videolarda helikopterden duman yükseldiği görüldü.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olayın nedenini araştırıyor.