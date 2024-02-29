Hindistan'da Kamyonet Devrilmesi: 14 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Kamyonet Devrilmesi: 14 Ölü, 21 Yaralı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde meydana gelen kamyonet devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Madya Pradeş eyaleti Başbakanı, hayatını kaybedenlerin ailelerine 5 bin dolarlık tazminat ödeneceğini açıkladı.

29.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:56
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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde kamyonetin devrilmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Madya Pradeş eyaletinin Dindori bölgesinde kamyonet devrildi.

Yetkililer, 14 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Polis, Amhai Devri köyünde bir programa katılmak için yola çıkanları taşıyan aracın yerel saatle 01.30'da kaza yaptığını aktardı.

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, bu kişilere 5 bin dolarlık tazminat ödeneceğini açıkladı.

Kaynak: AA

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