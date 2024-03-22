- Hindistan'da işçiler çöken köprünün altında kaldı: 1 ölü
YENİ DELHİ - Hindistan'da inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği, köprünün altında kalan 9 işçinin kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Hindistan'ın Bihar eyaletine bağlı Supaul bölgesinde yerel saatle 07.00 inşaat halindeki köprü çöktü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 10 işçinin enkaz altında kaldığı ifade edildi. Olay yerine gelen ekipler ve gönüllülerin enkaz altındaki işçileri çıkardığı, hastaneye götürülen 1 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan 9 işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Koshi Nehri üzerinden Bheja ve Bakaur bölgelerini birbirine bağlaması planlanan 10.2 kilometre uzunluğundaki köprünün inşa çalışması 2014 yılında başlatılmıştı.
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