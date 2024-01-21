Hindistan\'da CEO\'nun düşmesiyle kutlama gecesi faciaya dönüştü

- Hindistan'da kutlama gecesi CEO'nun 4,5 metreden düşmesiyle faciaya dönüştü

YENİ DELHİ - Hindistan'da yazılım şirketi Vistex'in düzenlediği kutlama gecesinde şirketin CEO'su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan demir kafesin halatı koptu. Yaşanan aksilik sonucu 4,5 metre yükseklikten düşen Shah hayatını kaybederken, Datla'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Hindistan'ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin kutlama gecesi faciaya dönüştü. Şirketin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi. Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4,5 metre yükseklikten yere düştü. Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.