Hindistan'da minibüs kazası: 13 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da minibüs kazası: 13 ölü, 4 yaralı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir minibüsün park halindeki bir kamyona arkadan çarpması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

28.06.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ DELHİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde bir minibüsün park halindeki bir kamyona arkadan çarpması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Karnataka'nın başkenti Bengaluru'nun yaklaşık 326 kilometre kuzeybatısında yer alan Haveri ilçesinin Byadgi nahiyesindeki Gundenahalli geçidi yakınlarında meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, "Bugün sabah erken saatlerde 17 kişiyi taşıyan bir minibüs, Byadgi nahiyesindeki Pune-Bangaluru otoyolunda duran şeker yüklü bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 11 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 oldu. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi" dedi.

Kaza, komşu bir ilçedeki Hindu tapınağına ibadet etmeye giden kişilerin eve dönüş yolculukları esnasında meydana geldi.

Polise göre, çarpma etkisiyle minibüsün hurdaya dönen kalıntılarında sıkışan cansız bedenler, itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu güçlükle çıkarıldı.

Kazada 7 kadın, 4 erkek, bir genç kız ve bir çocuk hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için ilçe hastanesine kaldırıldı.

Polis, vaka kaydı açarak kazanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

Haberlere göre polis, direksiyon başındaki sürücünün uyuyakalmasının kazaya sebebiyet verdiğinden şüpheleniyor.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.

Yetkililer, Hindistan genelinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da minibüs kazası: 13 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:16:28. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da minibüs kazası: 13 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement