Hindistan'da minibüs kazası: 13 ölü, 4 yaralı

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YENİ DELHİ, 28 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Karnataka eyaletinde bir minibüsün park halindeki bir kamyona arkadan çarpması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Karnataka'nın başkenti Bengaluru'nun yaklaşık 326 kilometre kuzeybatısında yer alan Haveri ilçesinin Byadgi nahiyesindeki Gundenahalli geçidi yakınlarında meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, "Bugün sabah erken saatlerde 17 kişiyi taşıyan bir minibüs, Byadgi nahiyesindeki Pune-Bangaluru otoyolunda duran şeker yüklü bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 11 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 oldu. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi" dedi.

Kaza, komşu bir ilçedeki Hindu tapınağına ibadet etmeye giden kişilerin eve dönüş yolculukları esnasında meydana geldi.

Polise göre, çarpma etkisiyle minibüsün hurdaya dönen kalıntılarında sıkışan cansız bedenler, itfaiye ve polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu güçlükle çıkarıldı.

Kazada 7 kadın, 4 erkek, bir genç kız ve bir çocuk hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için ilçe hastanesine kaldırıldı.

Polis, vaka kaydı açarak kazanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

Haberlere göre polis, direksiyon başındaki sürücünün uyuyakalmasının kazaya sebebiyet verdiğinden şüpheleniyor.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.

Yetkililer, Hindistan genelinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü belirtiyor.