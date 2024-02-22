Hindistan\'da nadir türden yumuşak kabuklu kaplumbağa bulundu

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde doğal yaşamı koruma araştırmacıları, nadir türlerden yumuşak kabuklu Cantor kaplumbağası buldu.
Güney ve Güney Doğu Asya'ya özgü yumuşak kabuklu kaplumbağa türü, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların arasında yer alıyor.
BBC'nin haberine göre, Portsmouth Üniversitesinden araştırmacılar, Kerala'daki Chandragiri Nehri'nin kıyısında nadir görülen kaplumbağayı tespit etti.
Araştırma, ilk kez bir dişi Cantor kaplumbağası ve yumurtalarının kayıt altına alınmasıyla sonuçlandı, yumurtalar daha sonra nehre bırakıldı.
Portsmouth Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Dr. Francoise Cabada-Blanco, söz konusu türün varlığının bilim insanları ve doğal yaşam meraklıları tarafından endişe kaynağı olduğunu belirtti.
Cabada-Blanco, "Yıllar boyunca Cantor kaplumbağasının varlığı, Hindistan'ın hareketli biyoçeşitliliğinin arka planında neredeyse bir mırıltıdan ibaretti ve görülme sıklığı o kadar azdı ki kaplumbağanın varlığı geçmişten gelen bir hayalet gibi görünüyordu." dedi.
Araştırmacılar, yıllar süren başarısız çalışmalarının ardından Cantor kaplumbağasının yuvasını tespit etmek için geleneksel yöntemlerden farklı bir yol izledi. Cabada-Blanco, keşifte bölge halkının bilgi ve deneyimlerinden de yararlanıldığını anlattı.
Tatlı sularda yaşadığı bilinen Cantor kaplumbağalarının en az bir metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında olduğu kaydediliyor.
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