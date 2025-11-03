Otobüs ve çakıl yüklü kamyon çarpıştı: 20 ölü! Bazı yolcular çakıla gömüldü - Son Dakika
Otobüs ve çakıl yüklü kamyon çarpıştı: 20 ölü! Bazı yolcular çakıla gömüldü

03.11.2025 09:33
Hindistan'da çakıl taşı yüklü kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Kazada yolculardan bazılarının çakıllara gömüldüğü ve yardım istedikleri görüldü.

Hindistan yine büyük bir trafik kazasına sahne oldu.

KATLİAM GİBİ KAZA

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Vikarabad bölgesindeki Tandur'dan Haydarabad kentine giden yaklaşık 70 yolcunun bulunduğu otobüsle karşı yönden gelen çakıl yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında otobüs şoförünün de olduğu 20 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında 10 aylık bir bebek, 10 kadın ve her iki aracın da şoförü olduğu öğrenildi.

BAZI YOLCULAR ÇAKILA GÖMÜLDÜ

Medyaya yansıyan görüntülerde yolculardan bazılarının çakıllara gömüldüğü ve yardım istedikleri görüldü. Polis ve kurtarma ekiplerinin yaralıları çıkarmakta zorlandığı belirtildi. Kurtarılanlar hastaneye kaldırıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları için taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: AA

