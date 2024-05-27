Hindistan'da Remal siklonu büyük hasara neden oldu - Son Dakika
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Hindistan'da Remal siklonu büyük hasara neden oldu

Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde Remal siklon fırtınası, Pazar gecesi karaya ulaşarak büyük miktarda yıkım ve hasara neden oldu. Savunmasız alanlarda yaşayan 100.000'den fazla kişi tahliye edilirken, geçici yardım merkezleri kuruldu. Can kaybı olmamasına rağmen fırtına, başkent Kalküta'yı kasıp kavurdu. Ağaçlar kökünden söküldü, yapılar yıkıldı, şiddetli yağışlar ve su birikintileri oluştu, elektrik direkleri devrildi.

27.05.2024 10:01
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YENİ DELHİ, 27 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'da Remal siklon fırtınası Pazar gecesi karaya ulaşarak ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinin bazı bölgelerinde büyük miktarda yıkım ve hasara neden oldu.

Yerel meteoroloji departmanından bir yetkiliye göre, Batı Bengal'in kıyı bölgeleri genelinde savunmasız alanlarda yaşayan 100.000'den fazla kişi tahliye edilirken, bu kişiler için geçici yardım merkezleri kuruldu.

Herhangi bir can kaybı bildirilmese de fırtına, eyaletin başkenti Kalküta'yı kasıp kavurdu. Bölgede çok sayıda ağaç kökünden söküldü, geçici yapılar yıkıldı, şiddetli yağışlar görüldü, su birikintileri oluştu ve elektrik direkleri devrildi.

Kaynak: Xinhua

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