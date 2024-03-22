Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor - Son Dakika
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Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor

Hindistan\'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar, renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali'ne hazırlanıyor. Bu kadim Hint festivali, kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdeleyerek iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak. Katılımcılar, renkli tozlarla birbirlerini sürecek ve sevgi ve şefkatlerini ifade edecek.

22.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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ÇEKİM TARİHİ: 21 Mart 2024

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Pazarlardan çeşitli görüntüler

Renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali yaklaşırken, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar yoğun kalabalıklarla dolup taşıyor.

Bu kadim Hint festivali kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdelerken, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor.

Çoğunluğu Hindulardan oluşan milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Güney Asya ülkesinin dört bir yanında Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak.

Katılımcılar, kutlamalar sırasında tepsilerde renkli tozlar taşıyacak ve sevgi ve şefkatlerini ifade etmek için bu tozları birbirlerine sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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