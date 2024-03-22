ÇEKİM TARİHİ: 21 Mart 2024
1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri
2. Pazarlardan çeşitli görüntüler
Renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali yaklaşırken, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar yoğun kalabalıklarla dolup taşıyor.
Bu kadim Hint festivali kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdelerken, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor.
Çoğunluğu Hindulardan oluşan milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Güney Asya ülkesinin dört bir yanında Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak.
Katılımcılar, kutlamalar sırasında tepsilerde renkli tozlar taşıyacak ve sevgi ve şefkatlerini ifade etmek için bu tozları birbirlerine sürecek.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor - Son Dakika
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