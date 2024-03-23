Hindistan\'da renkli Holi Festivali başladı

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AMRİTSAR, 23 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın en neşeli ve renkli festivallerinden biri olan ve baharın gelişini kutlamak ve yeni bir yaşamın başlangıcını kucaklamak için insanların üzerine sürülen renkli tozlarla kutlanan Holi Festivali başladı.

Aşk festivali olarak da bilinen Holi Festivali'nde renklerin canlılığı hayata olumlu bakış açısı getirmek için kullanılıyor. Festival, insanların bir araya gelmesi ve tüm kötü duyguları unutması için mükemmel bir fırsat sunuyor.