Hindistan'da Sahte Büyükelçilik Faaliyetleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hindistan'da Sahte Büyükelçilik Faaliyetleri

23.07.2025 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Delhi'de bir kişi, sahte büyükelçilik ile gözaltına alındı; çokça sahte belge ve para ele geçirildi.

YENİ Hindistan'da bir kişi, başkent Yeni Delhi yakınlarında kiraladığı konutta "sahte büyükelçilik" faaliyetlerinde bulunma şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, kendisini büyükelçi olarak tanıttığı iddia edilen Harshvardhan Jain adlı şüphelinin çeşitli ülkelerin bayraklarıyla süslediği kiralık konutunda sahte diplomatik plaka taşıyan 4 araç ve yaklaşık 4,5 milyon Hint rupisi ile bir miktar döviz ele geçirdiklerini bildirdi.

Yetkililer, Jain'in ayrıca dünya liderleriyle çekilmiş gibi gözüken çok sayıda sahte fotoğraf ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı ile farklı ülkelere ait sahte mühürler bulundurduğunu ve para karşılığı denizaşırı istihdam vaadiyle insanları kandırdığını belirtti.

Jain'in "sahte büyükelçilik işletme" şüphesiyle gözaltına alındığını aktaran yetkililer, şüphelinin yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı kara para aklama, sahtecilik ve sahte belge bulundurma suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Büyükelçilik, Yeni Delhi, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Sahte Büyükelçilik Faaliyetleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:33
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 18:18:37. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Sahte Büyükelçilik Faaliyetleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.