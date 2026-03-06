Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti

06.03.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Assam eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düşen Su-30MKI tipi savaş uçağında iki pilot öldü.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde dün Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, dün eğitim için Jorhat kentinden havalanan uçağın düştüğü anımsatıldı.

Uçakta yaşamını yitiren iki pilotun Binbaşı Anuj ve Yüzbaşı Purvesh Duragkar olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tüm Hava Kuvvetleri personelinin taziyelerini sunduğu ve bu acı dönemde yaslı ailelerinin yanında oldukları kaydedildi.

Hava Kuvvetlerine ait "Su-30MKI" tipi savaş uçağı, dün eğitim için Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalanmıştı.

Uçakla son temas, yerel saatle 19.42'de kurulmuş, daha sonra radardan çıktığı anlaşılmıştı.

Uçağın, Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Assam, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:54:21. #7.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü: İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.