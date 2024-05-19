Hindistan'da Sıcak Hava Dalgaları ve Şiddetli Yağışlar Devam Ediyor

Güncel

YENİ DELHİ, 19 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin önümüzdeki beş gün boyunca sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalacağını, güney ve kuzeydoğu bölgelerinde ise Salı gününe kadar şiddetli yağışların etkili olacağını duyurdu.

Son üç gündür Delhi ve çevresinde yoğun bir sıcak hava dalgası etkili olurken, termometreler Cuma günü 47,4 santigrat dereceyi gördü.

Hindistan'ın başkenti Cumartesi günü 45-46 santigrat derece aralığında sıcaklıklar kaydederken, gece boyunca ise sıcaklık 32-39 santigrat derece aralığında seyretti.

Yağışlarla ilgili tahminlerde bulunan meteoroloji dairesi, ülkenin kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde ve güneydeki Tamil Nadu, Karnataka ve Andhra Pradeş eyaletlerinin bazı izole bölgelerinde şiddetli ve çok şiddetli yağışların kaydedileceğini söyledi.