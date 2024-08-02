Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın kuzeyindeki şiddetli yağışlar, heyelan, sel ve su baskınlarına yol açarak en az 21 kişinin hayatını kaybetmesine ve 50 kişinin kaybolmasına neden oldu. Yağışlar nedeniyle Delhi'de ulaşım olumsuz etkilendi ve birçok kişi yollarda mahsur kaldı. Hindistan Meteoroloji Dairesi, Delhi için kırmızı alarm vererek vatandaşlara evde kalmalarını ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye etti. Yağışlar köprülere, evlere ve yollara zarar vererek büyük yıkıma neden oldu. Yerel yönetim, afet müdahale personelini görevlendirerek kayıpların izini sürmeye çalışıyor.

02.08.2024 11:54
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarından çeşitli görüntüler

3. Sel baskınlarından çeşitli görüntüler

Hindistan'ın kuzeyinde sağanak yağışların, heyelan, sel ve su baskınlarına yol açması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybederken, 50'yi kişiden haber alınamıyor.

Yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Çarşamba günü akşam saatlerinde Hindistan'ın başkenti ve dış mahallelerinde etkili olan şiddetli yağışlar, şehrin büyük bölümünü sular altında bıraktı. Yağışlar ve yolların sular altında kalması ulaşımı olumsuz etkilerken, yolcular saatlerce yollarda mahsur kaldı.

Yağışların neden olduğu olaylarda, Delhi'de 5, Gurugram'da 3 ve Greater Noida'da 2 olmak üzere en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, şehrin bazı bölgelerinin rekor yağış almasına neden olan aralıksız sağanak yağışlar nedeniyle Delhi için kırmızı alarm verdi. Vatandaşlara evde kalmaları, evlerinin güvenliğini sağlamaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiye edildi. Delhi hükümeti Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verdi.

Sağanak yağışlar, Hindistan'ın kuzeyindeki üç bölgede köprülere, evlere ve yollara zarar vererek büyük yıkıma neden oldu.

Yerel yönetim, kayıpların izini sürmek için afet müdahale personelini görevlendirdi ve yetkililere gerekli tüm düzenlemelerin yapılması talimatını verdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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