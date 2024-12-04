Hindistan'da Suikast Girişimi

Güncel

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, ayrılıkçı Sih örgütüyle bağlantılı saldırgan, Sih partisi Shiromani Akali Dal (SAD) Başkanı Sukhbir Singh Badal'a suikast girişiminde bulundu.

Hindistan'ın NDTV kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırı yerel saatle 09.00 sularında Sihizm'in Pencap'taki "Altın Tapınak" mabedinde meydana geldi.

Aralarında Babbar Khalsa International'ın (BKI) da bulunduğu ayrılıkçı Sih örgütleriyle bağlantısı olduğu açıklanan saldırgan Narain Sing'in, tapınakta bulunan Badal'a doğru ateş ettiği ancak olayda Sih partisi liderinin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Singh, saldırının ardından tapınakta bulunan kalabalık tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Saldırı düzenlendiği sırada, Badal'ın tapınakta ibadetle meşgul olduğu belirtilirken basına yansıyan görüntülerde, sıkılan kurşunun duvara isabet ettiği görüldü.

Öte yandan, saldırgan Singh'in, 2004'te BKI örgütünün liderlerinin hapisten tünel kazarak kaçması olayına da müdahil olduğu düşünülüyor.

"Pencaplıları karalamak için kurulan komplo" engellendi

Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, polisin olaya hızlı müdahalesiyle "Pencap ve Pencaplıları karalamaya yönelik komployu" engellediğini belirtti.

Polise olayı soruşturması ve rapor sunması için talimat verdiğini aktaran Mann, saldırıyı kınadı.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre BKI, "Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen örgütler arasında yer alıyor.

Söz konusu örgütler, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya büyük bir kısmını "Halistan" olarak görüyor.