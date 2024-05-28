Hindistan'da Taş Ocağında Göçük: En Az 10 Ölü

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YENİ DELHİ, 28 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığından endişe ediliyor.

Pazar gecesi Hindistan ve Bangladeş kıyılarına ulaşan Remal siklon fırtınasının ardından eyaleti vuran şiddetli yağışlar sonucu taş ocağında göçük meydana geldi.

Yetkililere göre, göçüğün yaşandığı taş ocağı Mizoram eyaletinin başkenti Aizawl'ın eteklerinde yer alıyor.

Bir yetkili, "Bu sabah Aizawl kentinin güney eteklerinde Melthum ve Hlimen arasındaki bir bölgede bulunan bir taş ocağında göçük meydana geldi. 10 kişinin hayatını kaybettiği taş ocağında çok sayıda kişi de mahsur kaldı" dedi.

Yetkililer, olayın hemen ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini ve mahsur kalanları taş ocağından çıkarmak üzere kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Yetkililer bölgedeki aralıksız yağış ve toprak kaymaları nedeniyle kurtarma operasyonunun sekteye uğradığını bildirdi.

Öte yandan, bir çocuğun göçükten kurtarılarak yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Taş ocağında meydana gelen göçük, çevredeki evlerde de büyük hasara yol açtı.

Yetkililer, şiddetli yağışların ardından tüm okullarda eğitime ara verilmesi talimatı verdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) önümüzdeki iki gün boyunca ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletler için çok şiddetli yağış uyarısı yayımladı.