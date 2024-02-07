Hindistan\'da \'Tek Tip Medeni Kanun\' Yasası Kabul Edildi

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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde azınlıklara kendi inanç ve kültürlerine göre yargılanma esnekliği tanıyan mevcut yasal düzenlemenin yerine, ülkedeki yasaları tek bir çatı altında toplayan "Tek Tip Medeni Kanun" yasası kabul edildi.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2019'dan bu yana seçim manifestosunda kullandığı "Tek Tip Medeni Kanun" yasa tasarısının meclisten geçtiğini açıkladı.

Dhami, yasanın tek tip medeni kanun uygulamasının tüm ülkeye yayılmasının yolunu açacağını belirtti.

Uttarakhand, Hindistan'da farklı dini ve sosyal gruptan kişilere ortak kurallar uygulayacak ilk eyalet olacak.

Bundan sonra Uttarakhand eyaletinde Hindular, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve diğer dinlere mensup kişiler evlilik ve miras gibi konularda kendi inançlarına göre yargılanamayacak.

"Tek Tip Medeni Kanun" uzun süredir tartışmalara yol açıyordu

Ülkede uygulanan yasaları tek bir çatı altında toplayan "Tek Tip Medeni Kanun" tasarısı uzun süredir tartışmalara yol açıyordu.

Evlilik, boşanma, evlat edinme gibi konularda belirgin farklılıkların daha "karmaşık" bir hukuk sistemi doğurduğunu iddia eden iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) kanun tasarısıyla düzenlemeye gitmek istiyordu.

Öte yandan "Tek Tip Medeni Kanun" adı verilen tasarı, ülke genelinde Müslümanların da içinde bulunduğu azınlıklar arasında kaygılara yol açıyor.

Özellikle Hindu milliyetçilerin İslam hukukunun değiştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini öne sürmesi, 1,4 milyar nüfusu olan ülkede tartışmalı tasarının etnik, kültürel ve dini çeşitliliği tehdit ettiği düşünülüyor.