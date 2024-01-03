Hindistan\'da trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

YENİ DELHİ, 3 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde meydana gelen trafik kazasında en az 14 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı.

Yerel bir polisin Xinhua'ya bildirdiğine göre kaza, Çarşamba günü erken saatlerde Assam'ın Golaghat bölgesinde yaklaşık 45 yolcu taşıyan özel bir otobüsün kömür yüklü bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Polis, kazanın ayrıntılarını verirken yaralıların yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgiler beklenirken kazada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.