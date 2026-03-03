Hindistan'da Yapay Zeka ile Sahte Karar İncelemesi

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, yapay zekayla üretilen sahte kararları emsal alan ilk derece mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Andra Pradeş eyaletindeki bir ilk derece mahkemesinin, Ağustos 2025'te bir arazi anlaşmazlığı davasında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte bir emsal karara dayanarak hüküm verdiği ortaya çıktı.

Ocak ayında ilk derece mahkemesinin verdiği kararın, Yüksek Mahkemeye taşınmasıyla kararda dayanak gösterilen emsal kararların var olmadığı anlaşıldı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, konunun yargılama ve karar verme süreciyle ilgili önemli endişeler doğurduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme, bu tür sahte emsallere dayanan bir hükmün basit bir yargılama hatası değil, görevi kötüye kullanma teşkil edeceğini vurgulayarak, konuyla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Söz konusu kararı alan hakim, emsal kararları araştırmak için bir yapay zeka aracı kullandığını itiraf etti.

Hakim, mahkemeyi yanıltma ve görevi kötüye kullanma gibi bir niyeti olmadığını kaydetti.