Hindistan'da Yeni Yarı İletken Projeleri Onaylandı

YENİ DELHİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan hükümeti, 3 farklı eyalette tahmini maliyeti 46 milyar Hindistan rupisi (yaklaşık 525 milyon ABD doları) olan 4 yeni yarı iletken imalat biriminin kurulmasını onayladı.

Onay salı günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi başkanlığında yapılan federal kabine toplantısında verildi. Hükümetten yapılan açıklamada, "Daha önce onaylanan 6 yarı iletken projesi ise an itibarıyla farklı uygulama aşamalarında bulunuyor" denildi.

Onaylanan son projelerle birlikte Hindistan Yarı İletken Misyonu çerçevesinde onay alan proje sayısının 10'a, 6 eyalette yürütülen projelerin toplam yatırım tutarınınsa yaklaşık 1,6 trilyon Hint rupisine (yaklaşık 18,26 milyar ABD doları) ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre Pencap, Andra Pradeş ve Orissa eyaletlerinde kurulacak yeni yarı iletken imalat birimleri, 2.034 vasıflı kişiye istihdam ve çok sayıda dolaylı iş imkanı yaratacak.