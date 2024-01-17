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Hindistan'da Yolcu, Uçaktaki Tuvalette 1 Saatten Fazla Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Hindistan'da Yolcu, Uçaktaki Tuvalette 1 Saatten Fazla Mahsur Kaldı

Hindistan'da bir yolcu, SpiceJet Airlines'ın uçağının tuvaletinde kapının arızalanması nedeniyle kilitli kalarak 1 saatten fazla süre tuvalette mahsur kaldı. Yolculuk boyunca mürettebat yolcuya yardım sağladı ve varışta mühendis tarafından tuvalet kapısı açıldıktan sonra yolcuya tıbbi müdahalede bulunuldu. Hava yolu şirketi, sosyal medya hesabından yolcuya verilen rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyduklarını belirten bir özür mesajı yayımladı.

Hindistan\'da Yolcu, Uçaktaki Tuvalette 1 Saatten Fazla Mahsur Kaldı
17.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:01
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Hindistan'da bir yolcu, uçaktaki tuvaletin kapısının arızalanması nedeniyle tuvalette 1 saatten fazla mahsur kaldı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'da bir yolcu, ülkedeki hava yolu şirketi SpiceJet Airlines'ın Mumbai'den Bengaluru şehrine giden uçağının tuvaletinde, kapının arızalanması nedeniyle kilitli kaldı.

Hava yolu şirketinin sözcülerinden biri, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yolculuk boyunca mürettebatımız yolcuya yardım ve rehberlik sağladı. Varışta, bir mühendisin tuvalet kapısını açmasının ardından yolcuya tıbbi müdahalede bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Şirket, sosyal medya hesabından "yolcuya verilen rahatsızlıktan" dolayı üzüntü duyduklarını belirten bir özür mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
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