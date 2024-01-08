Hindistan Demiryolları, Sisli Havalarda Navigasyon Cihazı Temin Etti

ÇEKİM TARİHİ: 5 Ocak 2024

1. Sisle kaplanan Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Demiryolu hattındaki sisten çeşitli görüntüler

Hindistan demiryolları, sisli havalarda demiryolu operasyonlarının sorunsuz işleyişini sağlamak amacıyla sisli havalara özel yaklaşık 20.000 navigasyon cihazı temin etti.

Demiryolları Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, "Her yıl kış aylarında görülen sisli hava şartları, özellikle ülkenin kuzey kesimlerinde çok sayıda treni etkiliyor. Hindistan demiryolları, sisli havalarda demiryolu operasyonlarının sorunsuz işleyişini sağlamak amacıyla 19.742 adet navigasyon cihazı temin etti" denildi.

Açıklamada, "Bu girişim, tren hizmetlerinin güvenilirliğini artırma, rötarları önleme ve genel yolcu güvenliğini geliştirme yönünde kritik bir adımı temsil ediyor" ifadesi yer aldı.

Yetkililere göre söz konusu cihaz, yoğun sis koşullarında makinistin treni kullanmasına yardımcı olan GPS tabanlı bir navigasyon cihazı.

Yetkililer, makinistlerin bu portatif, küçük ve hafif cihazı kolaylıkla yanlarında taşıyabileceklerini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)