Hindistan Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Filistinlilerin yurtlarından edildiğini belirtti

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Filistinlilerin yurtlarından edildiğini belirterek sivillerin ölümünden endişe duyduğunu söyledi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre Malezya'yı ziyaret eden Jaishankar, başkent Kuala Lumpur'da katıldığı etkinlikte ikili ilişkiler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ilgili konuştu.

Jaishankar, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırılarında sivillerin ölümünden duyduğu endişeyi dile getirerek "Konunun doğrusu ya da yanlışı ne olursa olsun, Filistinlilerin hakları ve yurtlarından edildikleri gerçeği sorunun temelinde var." diye konuştu.

Gazze'deki duruma uluslararası hukuk hesaba katılarak yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Jaishankar, iki devletli çözümü desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Jaishankar, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, çatışmaya savaş alanında çözüm bulunamayacağını söyledi.

Savaşın sona ermesi için bir yol bulmaya istekli olduklarını dile getiren Jaishankar, bu çatışmadan diğer ulusların ya da masumların olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Jaishankar'dan Hindistan-ASEAN işbirliği mesajı

Bernama haber ajansına göre Jaishankar, etkinlikteki konuşmasında Hindistan ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ilişkilerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yeni teknolojiler ve dijital gelişmelerin işbirliği yapılabilecek konular arasında olduğunu kaydeden Jaishankar, Malezya ile kültürel ve tarihi bağlarına dikkati çekti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ziyaret kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve mevkidaşı Muhammed Hasan ile de bir araya gelmişti.