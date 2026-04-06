Hindistan, Green Asha Tankerini Hürmüz Boğazı'ndan Geçirdi

Hindistan hükümeti, ülke bayraklı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan "Green Asha" isimli tanker gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki Hindistan bayraklı LPG tankerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, boğazı 3 Nisan'da geçen "Green Sanvi" isimli tankerin ardından "Green Asha" isimli LPG tankerinin de dün güvenli şekilde geçtiği belirtildi.

Bölgede geriye kalan tek Hindistan bayraklı LPG tankeri "Jak Vikram" ise boğazdan geçmek için Hindistan Donanmasından talimat bekliyor.

Öte yandan, boğazdan geçen 7'nci Hindistan bayraklı LPG tankeri olan "Green Sanvi" gemisinin de yarın Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki limana ulaşması bekleniyor.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan deniz taşımacılığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğramıştı.

Boğazdaki aksaklıklar, petrol fiyatlarının yanı sıra nakliye ve sigorta maliyetlerini de yukarı çekmiş, küresel ekonomiye ilişkin kaygıları derinleştirmişti.