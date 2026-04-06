Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan, Green Asha Tankerini Hürmüz Boğazı'ndan Geçirdi

06.04.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan hükümeti, 'Green Asha' LPG tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenle geçtiğini açıkladı.

Hindistan hükümeti, ülke bayraklı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan "Green Asha" isimli tanker gemisinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiğini bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki Hindistan bayraklı LPG tankerlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, boğazı 3 Nisan'da geçen "Green Sanvi" isimli tankerin ardından "Green Asha" isimli LPG tankerinin de dün güvenli şekilde geçtiği belirtildi.

Bölgede geriye kalan tek Hindistan bayraklı LPG tankeri "Jak Vikram" ise boğazdan geçmek için Hindistan Donanmasından talimat bekliyor.

Öte yandan, boğazdan geçen 7'nci Hindistan bayraklı LPG tankeri olan "Green Sanvi" gemisinin de yarın Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki limana ulaşması bekleniyor.

Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği kritik bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndan deniz taşımacılığı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğramıştı.

Boğazdaki aksaklıklar, petrol fiyatlarının yanı sıra nakliye ve sigorta maliyetlerini de yukarı çekmiş, küresel ekonomiye ilişkin kaygıları derinleştirmişti.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Hindistan, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Lpg, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:41:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.