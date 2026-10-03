Hindistan, Hürmüz'de hedef alınan tankerdeki 5 vatandaşının kurtarıldığını açıkladı

Hindistan, Hürmüz'de hedef alınan tankerdeki 5 vatandaşının kurtarıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda bir cisim tarafından hedef alınan Kuveyt bandıralı tankerdeki 5 vatandaşının güvenle karaya çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada kurtarma desteği için Umman makamlarına teşekkür edildi, denizcilerin güvenliği için çalışmaların süreceği belirtildi.
Hindistan, Hürmüz Boğazı'nda hedef alınan Kuveyt bayraklı tankerde bulunan 5 vatandaşının kurtarıldığını duyurdu.
Hindistan'ın Umman Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'nda "bir cisim" tarafından hedef alınan Kuveyt bandıralı "MT Kazimah III" adlı tankere ilişkin açıklama yapıldı.
Tankerdeki 5 Hint vatandaşının tahliye edildiği ve güvenli şekilde karaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarındaki destekleri için Umman makamlarına teşekkür edildi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal da yurt dışında görev yapan Hint denizcilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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