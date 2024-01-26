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Hindistan'ın 75'inci Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Hindistan'ın 75'inci Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlandı

Hindistan'ın 75. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, İstiklal Marşı ve Hindistan milli marşının okunmasıyla başladı. Konuşmalarında iki ülke arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan yetkililer, Hindistan ve Türkiye arasındaki dostluğun güçlendiğini ve dayanışmanın arttığını belirtti.

Hindistan\'ın 75\'inci Cumhuriyet Bayramı Ankara\'da kutlandı
26.01.2024 - 23:13,
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Hindistan'ın 75'inci Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Galip Ensarioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Hindistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, burada yaptığı konuşmada, Hindistan'ın 75'inci Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek 2011-2017 yıllarında Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi olarak görev aldığını hatırlattı.

İki ülke arasında en eski diplomatik temasların 1481 yıllarına dayandığını söyleyen Akçapar, halklar arasındaki bağların ise çok daha öncesine gittiğini kaydetti.

Akçapar, Hindistan ve Türkiye arasındaki bu bağın, farklı dil ailelerine sahip iki ülkenin dilinde yaklaşık 9 bin ortak kelimenin oluşmasını sağladığını belirtti.

Son yıllarda iki ülke arasında takdire şayan bir yardımlaşmaya tanık olunduğunu dile getiren Akçapar, Hindistan'ın Türkiye'nin Güney Asya'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin son dönemde istikrarlı büyüme kaydettiğini söyledi.

Büyükelçi Paul de Hindistan'ın cumhuriyete geçişini simgeleyen Hindistan Anayasası'nın 26 Ocak 1950'de kabul edildiğini hatırlatarak "Bugün Cumhuriyet olarak yeni bir yıla giriyoruz." dedi.

Hindistan'ın dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını söyleyen Paul, ülkesinin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Paul, Hindistan-Türkiye arasındaki tarihi bağlara değinerek kültürel kaynakların yüzyıllar boyunca halklar arasında karşılıklı iyi niyete dayalı güçlü bağların kurulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

İki ülkenin zor zamanlarda dayanışma içinde olduğuna işaret eden Paul, "Geçtiğimiz yıl şubat ayında Türkiye'nin doğusunda yaşanan yıkıcı depremlerin ilk günlerinde, Hindistan'ın Türk halkıyla dayanışmasının ifadesi olan 'Dost Harekatı'nı Türk dostlarımızın takdir etme biçiminde de bu durumu açıkça gördük." diye konuştu.

Kaynak: AA
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