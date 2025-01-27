Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Kutlandı

Güncel

(ANKARA) - Hindistan'ın 76'ıncı Cumhuriyet Bayramı, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki resepsiyon ile kutladı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, "Hindistan dünya için bir dost, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi ve küresel zorlukların üstesinden gelinmesinde güvenilir bir ortak olmayı hedeflemektedir. Türkiye'nin de bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünde gözle görülür bir artış söz konusu" dedi.

Hindistan'ın 76'ıncı Cumhuriyet Bayramı, bugün Ankara Hilton Otel'de düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Hindistan Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki etkinliğe çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci katıldı.

"Hindistan ve Türkiye halklarını bir asır önce yakınlaştıran şey, dış güçlerin elinde yaşanan acılardı"

Etkinlik karşılamaların ardından, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Pardeshi, açılış konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün 1,4 milyar vatandaşıyla en büyük, canlı ve başarılı demokrasi olarak ilerleyen, farklı dinleri, dilleri ve kültürleri kucaklayan ancak özündeki birliği koruyan bir ulus olarak kolektif başarılarımızı kutluyoruz. Hindistan bugün dünyanın en büyük beşinci ekonomisidir. Hindistan aynı zamanda dünya için bir dost, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi ve küresel zorlukların üstesinden gelinmesinde güvenilir bir ortak olmayı hedeflemektedir. Türkiye'nin de bölgesel ve küresel meselelerdeki rolünde gözle görülür bir artış söz konusu.

Hindistan ve Türkiye halklarını bir asır önce yakınlaştıran şey, dış güçlerin elinde yaşanan acılardı. Hint halkı 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kuruluşuna destek verdi. 1919-1922 yılları arasında Hindistanlı milliyetçi liderler tarafından başlatılan Hilafet Hareketi, Britanya'nın Türkiye'ye yönelik politikalarına ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında Müttefik güçler tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması planlarına karşı yürütülen bir siyasi kampanyaydı. Mahatma Gandhi, Britanya İmparatorluğu'na karşı muhalefetinin bir parçası olarak hareketi desteklemiş ve aynı zamanda daha geniş bir iş birliği yapmama hareketini savunmuştur. Bu harekete yardımcı olmak için Hintliler tarafından mali bağışlar yapıldı ve bu bağışlar doğrudan Atatürk'ün adına gönderildi. Bu bağışlar Ağustos 1924'te İş Bankası'nın kuruluş sermayesi olarak kullanılmıştır.

Bir ay önce sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubumu sundum. Görüşme esnasında Eylül 2023'te Delhi'deki G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a yapacağı ziyareti hatırlattı. Başbakan Narendra Modi ile yaptığı görüşmeden ve kendisiyle üst düzey ziyaretler ve diyaloglar da dahil olmak üzere ikili iş birliğini geliştirmeye yönelik bir planı ele aldıklarından bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkileri ileriye götürmek için güçlü ve karşılıklı bir arzu olduğunu hissediyorum.

"İkili ticaret yıllık 10 milyar ABD dolarına ulaştı"

İkili ticaret son birkaç yılda artarak yıllık 10 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakamı ikiye katlamak ve bunu hızlı bir şekilde yapmak için ortak bir istekliliğimiz var. İkili ticaret 2022-23 yıllarında 13,8 milyar ile zirve yapmıştı. Karşılıklı yatırımları arttırmak için de benzer bir istek var. İkili ilişkilerimiz, tarihi bağlar, demokrasi ve liberal ekonomi gibi ortak değerler ve giderek artan halklar arası ilişkilerden oluşan güçlü bir temele dayanmaktadır. Turizm ve eğitim gelecek vaat eden sektörlerdir; Hintli turist sayısı her yıl artmaktadır."

Ekinci: Hindistan halkının bağımsızlık mücadelemize yaptığı katkıyı unutmadık

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci ise şöyle konuştu:

"Türkiye ve Hindistan, güçlü tarihsel bağlara sahip iki ülkedir. Yüzyıllardır süren temaslarımız, dillerimizde yaklaşık 9 bin ortak kelimenin ortaya çıkmasını sağladı ve dayanışmamızın kritik anları, halklarımızın kalplerinde ve zihinlerinde canlı bir şekilde yaşamaktadır. 20'nci yüzyılın başlarında Hindistan halkının bağımsızlık mücadelemize yaptığı katkıyı unutmadığımızı bir kez daha belirtmek isterim.

Küresel arenada genişleyen etkileriyle iki G20 ülkesi olan Türkiye ve Hindistan, ilişkilerini birçok alanda ilerletmek ve uluslararası gelişmeleri barış ve refahı teşvik edecek şekilde etkilemek için oldukça uygun bir konumdadır. Bu anlayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Modi tarafından Eylül 2023'te Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi vesilesiyle yapılan son görüşmelerinde de teyit edilmiştir. Bu anlayış üzerine inşa etmeye ve ikili ilişkilerimizin tüm yönlerini geliştirmek için adımlar atmaya kararlıyız.

"Çeşitli alanlardaki kabiliyetlerimizi harekete geçirebiliriz"

Altyapı geliştirme, turizm, sivil havacılık, uzay keşfi, bilişim teknolojileri, sağlık hizmetleri, ilaç sektörü, eğitim, e-ticaret ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlardaki tamamlayıcı kabiliyetlerimizi harekete geçirebiliriz. Diyalog ve etkileşim, etkili bölgesel iş birliğinin yapı taşlarıdır. Yeniden Asya Girişimimiz bu temele dayanıyor. Güney Asya'nın refahını sağlama hedefi doğrultusunda Hindistan ile daha yakın iş birliği yapmayı arzuluyoruz. Son 25 yılda ekonomik ve ticari ilişkilerimiz dikkate değer bir şekilde gelişmiştir.

2000 yılında ticaret hacmimiz yalnızca 500 milyon dolardı. Bugün bu rakam yaklaşık 10 milyar dolar seviyesindedir. İkili iş birliği gündemimizdeki büyük potansiyel göz önüne alındığında, liderlerimizin belirlediği 20 milyar dolar hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz."