AMRİTSAR, 10 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesi sakinleri, neşe dolu bir atmosferde Baisakhi festivalini kutladı.
Festival özellikle Pencap'ta ve Hindistan'ın kuzeyinde bir bahar hasadı kutlaması olarak görülüyor. Öte yandan diğer Hint kültürleri ve diasporası da festivali kutluyor. Baisakhi aynı zamanda Hindistan'ın pek çok bölgesinde Hindistan Güneş Yeni Yılı ile aynı tarihe denk geliyor.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Amritsar bölgesinde Baisakhi festivali coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
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