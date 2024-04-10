Hindistan\'ın Amritsar bölgesinde Baisakhi festivali coşkuyla kutlandı

Güncel

AMRİTSAR, 10 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesi sakinleri, neşe dolu bir atmosferde Baisakhi festivalini kutladı.

Festival özellikle Pencap'ta ve Hindistan'ın kuzeyinde bir bahar hasadı kutlaması olarak görülüyor. Öte yandan diğer Hint kültürleri ve diasporası da festivali kutluyor. Baisakhi aynı zamanda Hindistan'ın pek çok bölgesinde Hindistan Güneş Yeni Yılı ile aynı tarihe denk geliyor.