Hindistan\'ın Assam eyaleti, 1935 tarihli Müslüman Evlilik ve Boşanma Yasası\'nı yürürlükten kaldırdı

YENİ Hindistan'ın Assam eyaleti, İngiliz sömürge döneminden kalan, Müslümanların evlilik ve boşanmalarını düzenleyen 1935 tarihli Müslüman Evlilik ve Boşanma Yasası'nı yürürlükten kaldırdı.
Eyalet hükümeti sözcüsü Jayanta Malla Baruah, Assam eyalet kabinesinin, dün, 1935 tarihli Müslüman Evlilik ve Boşanma Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasına karar verdiğini duyurdu.
Baruah, Müslümanların evlilik ve boşanmalarını düzenleyen yasanın "reşit olmayan yaşlarda yapılan evliliklerle mücadeleyi destekleme çabaları" kapsamında ilga edildiğini savundu.
Ayrıca Baruah, bu hamlenin eyalette Tek Tip Medeni Kanun'un uygulanmasına yönelik bir adım olduğuna dikkati çekti.
İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) yönetiminde bulunan Assam'da Başbakan Himanta Biswa Sarma, yasanın yürürlükten kaldırılma sebeplerinden birinin de evlilik ve boşanmaları kayıt altına alma zorunluluğunun yoksunluğu olduğunu iddia etti.
Muhalefet partileri kararı eleştirdi
Ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi partisinin yöneticilerinden Abdur Raşid Mandal, Müslümanların 1935 tarihli Müslüman Evlilik ve Boşanma Yasası'ndan mahrum bırakıldığını savunarak, "Seçimlerden hemen önce hükümet, Hindu seçmenleri kutuplaştırmaya çalışıyor." dedi.
Yasanın çocuk yaşta evliliklere izin verdiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını kaydeden Mandal, bunun eyalette "Müslümanların evliliklerini kayıt altına alan tek mekanizma" olduğunu ifade etti.
Mandal, yasanın Hindistan Anayasası'na da uygun olduğunu savunarak, "Bu, Müslümanların yürürlükten kaldırılamayacak kişisel yasasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Uttarakhand eyaletinde de 7 Şubat'ta azınlıklara kendi inanç ve kültürlerine göre yargılanma esnekliği tanıyan yürürlükteki yasal düzenlemenin yerine, ülkedeki yasaları tek çatı altında toplayan "Tek Tip Medeni Kanun" kabul edilmişti.
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